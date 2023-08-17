Итоги Юбилейного конкурса по шахматной композиции

В начале 2023 года Федерация шахмат Белгородской области объявила конкурсы составления шахматных задач и этюдов. Соревнование посвящалось 80-летию Победы в Курской битве и проводилось в следующих шести разделах: двух-, трёх-, многоходовки, этюды, задачи на кооперативный мат, задачи на обратный мат.
Соревнование прошло строго в соответствии с утверждённым ПОЛОЖЕНИЕМ.
Всего на конкурсы в честь 80-летия победы в Курской битве поступило 210 композиций от 75 композиторов 12 стран.
Федерация шахмат Белгородской области выражает искреннюю благодарность Директору конкурса международному мастеру Попову Григорию Леонтьевичу за огромную организационную работу и уважаемым судьям, согласившимся не только оценить, но и подробно прокомментировать призовые композиции.
Победители по разделам:
– задачи на мат в 2 хода – Анатолий Слесаренко, судья Павел Мурашев;
– задачи на мат в 3 хода – Игорь Агапов, судья Александр Феоктистов;
– многоходовые задачи – Валерий Шавырин, судья Александр Кузовков;
– этюды – Александр Ставриецкий, Павел Арестов;
– задачи на кооперативный мат – Валерий Барсуков и Владислав Нефёдов, судья Борис Шорохов;
– задачи на обратный мат – Александр Феоктистов, судья Игорь Агапов.
В разделе «Этюды» специальное отличие получил Евгений Егоров (Белгород)
Окончательные итоги были подведены к 5 августа 2023 – 80-летию освобождения города Белгорода. Всего отмечено 25 призовых отличий.
Все отмеченные композиции можно просмотреть в прикрепленных файлах.
Также в ближайшее время будет издан бюллетень, сборник всех задач и этюдов. За это огромное спасибо Надежде Манчевой, сестре известного шахматного композитора и организатора конкурсов Вадима Винокурова.
Символические композиции от Александра Спицына и Григория Попова.