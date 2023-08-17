Итоги Юбилейного конкурса по шахматной композиции

В начале 2023 года Федерация шахмат Белгородской области объявила конкурсы составления шахматных задач и этюдов. Соревнование посвящалось 80-летию Победы в Курской битве и проводилось в следующих шести разделах: двух-, трёх-, многоходовки, этюды, задачи на кооперативный мат, задачи на обратный мат.

Соревнование прошло строго в соответствии с утверждённым ПОЛОЖЕНИЕМ.

Всего на конкурсы в честь 80-летия победы в Курской битве поступило 210 композиций от 75 композиторов 12 стран.

Федерация шахмат Белгородской области выражает искреннюю благодарность Директору конкурса международному мастеру Попову Григорию Леонтьевичу за огромную организационную работу и уважаемым судьям, согласившимся не только оценить, но и подробно прокомментировать призовые композиции.

Победители по разделам:

– задачи на мат в 2 хода – Анатолий Слесаренко, судья Павел Мурашев;

– задачи на мат в 3 хода – Игорь Агапов, судья Александр Феоктистов;

– многоходовые задачи – Валерий Шавырин, судья Александр Кузовков;

– этюды – Александр Ставриецкий, Павел Арестов;

– задачи на кооперативный мат – Валерий Барсуков и Владислав Нефёдов, судья Борис Шорохов;

– задачи на обратный мат – Александр Феоктистов, судья Игорь Агапов.

В разделе «Этюды» специальное отличие получил Евгений Егоров (Белгород)

Окончательные итоги были подведены к 5 августа 2023 – 80-летию освобождения города Белгорода. Всего отмечено 25 призовых отличий.

Все отмеченные композиции можно просмотреть в прикрепленных файлах.

Также в ближайшее время будет издан бюллетень, сборник всех задач и этюдов. За это огромное спасибо Надежде Манчевой, сестре известного шахматного композитора и организатора конкурсов Вадима Винокурова.

Символические композиции от Александра Спицына и Григория Попова.