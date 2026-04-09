Анонс турнира «Шахматное поле»

С 14 по 17 апреля 2026 года в г. Алексеевка пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Шахматное поле».

В турнире примут участие команды школ из сельской местности и малых городов Белгородской области. Участники — юноши и девушки 2012 года рождения и моложе.

По итогам соревнований будет определена команда-победитель, которая представит регион на Всероссийском финале.

📅 14–17 апреля

📍 г. Алексеевка, ВК «Волна»

⏰ Открытие — 14 апреля в 11:30

♟ Начало туров — с 12:00

Приглашаем к участию!