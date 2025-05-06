Анонс турнира по классическим шахматам “Большая классика”

Федерация шахмат Белгородской области представляет новый турнир “Большая классика”.



С 8 по 11 мая на базе шахматного клуба “Белая Королева”, г. Белгород, ул. 5 Августа, 34

К соревнованиям допускаются шахматисты с рейтингом более 1800. Предварительная регистрация открыта, подробности в положении.

Очная регистрация 8 мая с 9:00 до 9:50.

Предварительный список участников: https://chess-results.com/tnr1170606.aspx?lan=11