Марафон 2025 набирает обороты

Вчера 23 февраля состоялся второй этап открытого турнира по рапиду с контролем 10+5. В соревновании приняли участие 79 человек!

В результате упорной борьбы:

🏆 1 место – Коренев Андрей (Москва)

🥈2 место – Пьянкова Ольга (Корочанский р-н)

🥉3 место – Лев Андрей (Строитель)

Ветераны:

🥇Нечаев Юрий (Разумное)

🥈Окунь Леонид (Белгород)

🥉Дудченко Сергей (Белгород)

Дети 2009 года и мл.:

🥇Хвещеник Максим

🥈Бугаев Илья

🥉Чернов Илья

(Все Белгород)

Итоги турнира по этой ссылке:

https://chess-results.com/tnr1120854.aspx?lan=11&art=1

Фотогалерея доступна по этой ссылке:

https://vk.com/album-204841889_306576881