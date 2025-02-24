Марафон 2025 набирает обороты

Вчера 23 февраля состоялся второй этап открытого турнира по рапиду с контролем 10+5. В соревновании приняли участие 79 человек!
В результате упорной борьбы:
🏆 1 место – Коренев Андрей (Москва)
🥈2 место – Пьянкова Ольга (Корочанский р-н)
🥉3 место – Лев Андрей (Строитель)
Ветераны:
🥇Нечаев Юрий (Разумное)
🥈Окунь Леонид (Белгород)
🥉Дудченко Сергей (Белгород)
Дети 2009 года и мл.:
🥇Хвещеник Максим
🥈Бугаев Илья
🥉Чернов Илья
(Все Белгород)
Итоги турнира по этой ссылке:
https://chess-results.com/tnr1120854.aspx?lan=11&art=1
Фотогалерея доступна по этой ссылке:
https://vk.com/album-204841889_306576881