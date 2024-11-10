Итоги Чемпионата Белгородской области по блицу среди мужчин и женщин

8 ноября в Старом Осколе прошел Чемпионат Белгородской области по блицу среди мужчин и женщин.

Мужчины и женщины играли в одном турнире с разными зачетами. Среди женщин места распределились следующим образом:

🥇 Котельникова Владислава (Белгород)

🥈 Пьянкова Ольга (Короча)

🥉 Сапрыкина Дарья (Старый Оскол)

В турнире среди мужчин был единоличный лидер. С итоговыми результатами можно ознакомиться ниже 👇

🥇Ковалёв Олег (Чернянка)

🥈Волошкин Даниил (Белгород)

🥉Гуйс Леонид (Старый Оскол)

В дополнительной категории «юноши до 18 лет» 👇

🥇Безбородых Захар (Алексеевка)

🥈Першин Кирилл (Алексеевка)

🥉Галиуллин Денис (Старый Оскол)

В дополнительной категории «девушки до 18 лет»

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🥇Залесская Полина (Старый Оскол)

🥈Николаенко Александра (Вейделевка)

В дополнительной категории «ветераны» 👇

🥇Кишкин Сергей (Строитель)

🥈Хаванских Вячеслав (Шебекино)

🥉Ломанов Владимир (Шебекино)

Результаты