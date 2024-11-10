Итоги Чемпионата Белгородской области по блицу среди мужчин и женщин

8 ноября в Старом Осколе прошел Чемпионат Белгородской области по блицу среди мужчин и женщин.
Мужчины и женщины играли в одном турнире с разными зачетами. Среди женщин места распределились следующим образом:
🥇 Котельникова Владислава (Белгород)
🥈 Пьянкова Ольга (Короча)
🥉 Сапрыкина Дарья (Старый Оскол)
В турнире среди мужчин был единоличный лидер. С итоговыми результатами можно ознакомиться ниже 👇
🥇Ковалёв Олег (Чернянка)
🥈Волошкин Даниил (Белгород)
🥉Гуйс Леонид (Старый Оскол)
В дополнительной категории «юноши до 18 лет» 👇
🥇Безбородых Захар (Алексеевка)
🥈Першин Кирилл (Алексеевка)
🥉Галиуллин Денис (Старый Оскол)
В дополнительной категории «девушки до 18 лет»
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🥇Залесская Полина (Старый Оскол)
🥈Николаенко Александра (Вейделевка)
В дополнительной категории «ветераны» 👇
🥇Кишкин Сергей (Строитель)
🥈Хаванских Вячеслав (Шебекино)
🥉Ломанов Владимир (Шебекино)