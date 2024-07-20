Победа в этапе кубка России в Петрозаводске “Карельская сказка”

Сегодня завершился очередной этап кубка России по шахматам в Петрозаводске “Карельская сказка”. В соревнованиях участвовал Оболонский Даниил из Белгорода в возрастной категории среди мальчиков до 9 лет. Выиграв все партии (9 из 9), Даниил занял 1 место и завоевал Кубок.



Кроме этого Даня принял участие в соревнованиях по решению задач и этюдов и также стал первым в дополнительной номинации.



А также поучаствовал в сеансе одновременной игры, в рамках акции ФШР “100 сеансов в 100 городах России” и показал лучший результат (единственный сыграл вничью с мастером ФИДЕ Владимиром Осмольным).



Желаем Даниилу дальнейших успехов и поздравляем с заслуженной наградой.