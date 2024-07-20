Итоги сеанса одновременной игры в рамках акции “100 сеансов в 100 городах России”

В Белгородской государственной научной библиотеке завершился сеанс одновременной игры в рамках акции ФШР «100 сеансов в 100 городах России»

До последней пешки с мастером FIDE боролись Черных Александр, Сыроватский Светослав, Пензев Антон, Дрокин Виктор, Дикунова Алена, Бугаев Илья, Брагина Злата, Бакулин Егор и Бабаскин Никита.

Сеанс продолжался 4 часа.

Все участники сеанса получили диплом ФШР.

Со счетом 25/2 победу одержал Головко Сергей Николаевич, с чем мы его и поздравляем.

Зафиксировано 4 ничьи:

Сыроватский Светослав, Бугаев Илья, Бабаскин, Никита, Дрокин Виктор, с чем мы их тоже и поздравляем.