Итоги Первенства ЦФО среди мальчиков и девочек до 9 лет

В городе Рязань завершилось Первенство ЦФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. От области приняли участие 7 юных шахматистов, представляющих города Алексеевка и Белгород.

Все выступили очень достойно.



В классических шахматах 4 место занял Оболонский Даниил (тренер Маслова И.В.), в быстрых он поделил 2-4 место, попав в бронзовые призёры.



Еще один юный шахматист, Ротарь Александр, дебютировал в соревнованиях столь высокого уровня и показал очень неплохой результат- набрал 4 очка в классике и столько же в быстрых шахматах.



Жиляков Ролан (тренер Жукова С.В.) набрал также 4 очка в классике и 3 в быстрых шахматах. 3,5 очка набрал самый юный спортсмен, Тархов Ярослав (тренер Першин С.Н.)



Среди девочек лучший результат в классике показали Беловолова София (тренер Жукова С.В.) и Сыроватская Екатерина (тренер Окунь О.Л.) – девочки набрали по 5 очков. У Сапелкиной Марии (тренер Жукова С.В.) 4 очка в классических шахматах, зато в быстрых она попала в шестерку сильнейших, набрав 5,5 очков.

Несомненно, ребята получили колоссальный опыт игры, желаем им дальнейших успехов и побед!

Результаты ⬇️

👦 мальчики

👧 девочки