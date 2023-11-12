Итоги Чемпионата Белгородской области по рапиду

В Старом Осколе завершился Чемпионат Белгородской области по рапиду среди мужчин и женщин. Всего в обоих турнирах приняло участие 55 человек (47 мужчин и 8 женщин).
В турнире у женщин все призёры остались на прежних местах👇
🥇 Ельникова Анжелина (Белгород)
🥈 Гангур Анастасия (Вейделевка)
🥉 Корогодина Надежда (Ст.Оскол)
У мужчин произошли небольшие изменения👇
🥇 Волошкин Даниил (Белгород)
🥈 Егоров Евгений (Белгород)
🥉 Ковалёв Олег (Чернянка)
🎗Организаторами было принято решение в рапиде отметить три лучших результата среди ветеранов👇
🥇 Сумароков Иван (Шебекино)
🥈 Кузнецов Сергей (Валуйки)
🥉 Хаванских Вячеслав (Шебекино)
С итоговыми результатами вы можете ознакомиться по ссылкам:
Женщины – https://chess-results.com/tnr845900.aspx?lan=11&art=1
Мужчины – https://chess-results.com/tnr845929.aspx?lan=11&art=4