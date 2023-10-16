Итоги детского мемориала памяти Кустова Н.А.

✔️ 80 участников (Белгород, Белгородский р-н, Ст. Оскол, Губкин, Алексеевка, Строитель, Шебекино, Бирюч, Ровеньки, Вейделевка, Рамонь)

✔️ 25 призёров 👇

2007-2008

🥇Шалаев А.

🥈Першин К.

🥉Клюев К.

🎗Лучший рез-т девушки – Гангур А.

🎗Лучший рез-т алексеевцы – Белозерских Д.

2009-2010

🥇Сыроватский С.

🥈Матвейчук С.

🥉Кириченко Е.

🎗Лучший рез-т девушки – Прокопенко С.

🎗Лучший рез-т алексеевцы – Плешков Т.

2011-2012

🥇Свистунов М.

🥈Селиванов Н.

🥉Готчин А.

🎗Лучший рез-т девочки – Конева А.

🎗Лучший рез-т алексеевцы – Брылев Д.

2013-2014

🥇Мальцев Д.

🥈Огурцов С.

🥉Никитенко А.

🎗Лучший рез-т девочки – Залесская П.

🎗Лучший рез-т алексеевцы – Филонов И.

2015 и мл.

🥇Мартыненко И.

🥈Оболонский Д.

🥉 Базаров Ф.

🎗 Лучший рез-т девочки – Беловолова С.

🎗Лучший рез-т алексеевцы – Харжан А.

Результаты по ссылке – https://chess-results.com/tnr831222.aspx?lan=11&art=0&fed=RUS&turdet=YES