Итоги детского мемориала памяти Кустова Н.А.

✔️ 80 участников (Белгород, Белгородский р-н, Ст. Оскол, Губкин, Алексеевка, Строитель, Шебекино, Бирюч, Ровеньки, Вейделевка, Рамонь)
✔️ 25 призёров 👇

2007-2008
🥇Шалаев А.
🥈Першин К.
🥉Клюев К.
🎗Лучший рез-т девушки – Гангур А.
🎗Лучший рез-т алексеевцы – Белозерских Д.

2009-2010
🥇Сыроватский С.
🥈Матвейчук С.
🥉Кириченко Е.
🎗Лучший рез-т девушки – Прокопенко С.
🎗Лучший рез-т алексеевцы – Плешков Т.

2011-2012
🥇Свистунов М.
🥈Селиванов Н.
🥉Готчин А.
🎗Лучший рез-т девочки – Конева А.
🎗Лучший рез-т алексеевцы – Брылев Д.

2013-2014
🥇Мальцев Д.
🥈Огурцов С.
🥉Никитенко А.
🎗Лучший рез-т девочки – Залесская П.
🎗Лучший рез-т алексеевцы – Филонов И.

2015 и мл.
🥇Мартыненко И.
🥈Оболонский Д.
🥉 Базаров Ф.
🎗 Лучший рез-т девочки – Беловолова С.
🎗Лучший рез-т алексеевцы – Харжан А.

Результаты по ссылке – https://chess-results.com/tnr831222.aspx?lan=11&art=0&fed=RUS&turdet=YES

Итоговые таблицы
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