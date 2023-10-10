Итоги XXI всероссийских соревнований по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности

В Самарской области закончились XXI всероссийские соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности.

Сборная Белгородского района в составе: Дубовчук Матвей, Гречко Иван, Гречко Анастасия, Морозова Анна заняла 28 место из 52 команд.

Стоит отметить отличный результат Анны Морозовой, набравшей 6,5 очков из 9 и занявшую 5 место среди 71 участниц.

А в номинации «Девушки до 15 лет» Анна заняла второе место!

В выходной день ребята играли с гроссмейстером Арсением Алавкиным в сеансе одновременной игры, где Матвей и Анна добились почетных ничьих!

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