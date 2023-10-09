Итоги второго турнира по рапиду “Магия шахмат-15”

На прошедших выходных в Белгороде прошёл второй этап серии турниров “Магия шахмат 15. Осень”.
Во втором этапе приняли участие 35 шахматистов с рейтингом 1400 и выше.
На этот раз кроме шахматистов нашей области, приехали померяться силами спортсмены из Курска.
Очень упорная была борьба, много красивых комбинаций и интересных партий сыграно за эти два дня.
В итоге первое место занял мастер Егоров Евгений, тренер спортивной школы №4 г. Белгорода, второе третье место поделили кандидаты в мастера Волошкин Даниил и Ануфриев Василий.
Среди шахматистов 2008 года и моложе лучший результат у Ельниковой Милены, второе место занял Сергиенко Иван, на третьем месте Полуляхов Олег.
Все призеры награждены грамотами, медалями и денежными призами. Победителю вручили Кубок.
Надо отметить, что все призеры среди школьников- воспитанники Спортивной школы 4 г. Белгорода (тренер Егоров Е. В).
Федерация выражает благодарность спонсору соревнований! Благодаря спонсору, на турнире собрались сильнейшие шахматисты, тем самым задав высокий средний рейтинг турнира!
Немного фотографий с турнира тут