Итоги второго турнира по рапиду “Магия шахмат-15”

На прошедших выходных в Белгороде прошёл второй этап серии турниров “Магия шахмат 15. Осень”.

Во втором этапе приняли участие 35 шахматистов с рейтингом 1400 и выше.

На этот раз кроме шахматистов нашей области, приехали померяться силами спортсмены из Курска.

Очень упорная была борьба, много красивых комбинаций и интересных партий сыграно за эти два дня.

В итоге первое место занял мастер Егоров Евгений, тренер спортивной школы №4 г. Белгорода, второе третье место поделили кандидаты в мастера Волошкин Даниил и Ануфриев Василий.

Среди шахматистов 2008 года и моложе лучший результат у Ельниковой Милены, второе место занял Сергиенко Иван, на третьем месте Полуляхов Олег.

Все призеры награждены грамотами, медалями и денежными призами. Победителю вручили Кубок.

Надо отметить, что все призеры среди школьников- воспитанники Спортивной школы 4 г. Белгорода (тренер Егоров Е. В).

Федерация выражает благодарность спонсору соревнований! Благодаря спонсору, на турнире собрались сильнейшие шахматисты, тем самым задав высокий средний рейтинг турнира!

Немного фотографий с турнира тут

Итоговая таблица результатов