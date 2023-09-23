Итоги личного Первенства Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15 и 17 лет

В этом году с 17 по 22 сентября личное первенство проходило в живописном месте Губкинского городского округа, в с. Ольховатка в ОЗК «Лесная сказка». На первенство приехало 113 шахматистов из разных уголков Белгородской области. В прошлом году в первенстве приняло участие 178 шахматистов.

Количество участников меньше чем в прошлом году, география та же, но качество лучше, а значит наше решение о переносе было верным.

В течении недели спортсмены вели упорную борьбу за призовые места, а победители данного первенства в своих возрастных группах своим трудом заслужили право отстаивать честь Белгородской области на предстоящем первенстве ЦФО. За счет субсидии Министерства спорта Белгородской области, Федерация шахмат Белгородской области профинансирует проезд, проживание и питание победителей (по ситуации).

Денежные призы победителям и призёрам были установлены :

1 место – 2000 рублей,

2 место – 1500 рублей,

3 место – 1000 рублей.

Все участники первенства получили сувениры на память, призеры и победители грамоты, медали и кубки.

«За подготовку победелителя» в каждом возрасте тренеры ребят отмечены дипломами Федерации.

Среди девочек до 13 и девушек до 17 лет из-за равенства всех показателй у нас был тай-брейк в «Армагеддон», из-за чего нам пришлось задержать награждение. Брагина Злата и Аревшатян Клавдия выясняли кто займет 2 и 3 место, также это делали Кравцова Елена и Троянова Диана.