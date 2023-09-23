Итоги личного Первенства Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15 и 17 лет

В этом году с 17 по 22 сентября личное первенство проходило в живописном месте Губкинского городского округа, в с. Ольховатка в ОЗК «Лесная сказка». На первенство приехало 113 шахматистов из разных уголков Белгородской области. В прошлом году в первенстве приняло участие 178 шахматистов.
Количество участников меньше чем в прошлом году, география та же, но качество лучше, а значит наше решение о переносе было верным.
В течении недели спортсмены вели упорную борьбу за призовые места, а победители данного первенства в своих возрастных группах своим трудом заслужили право отстаивать честь Белгородской области на предстоящем первенстве ЦФО. За счет субсидии Министерства спорта Белгородской области, Федерация шахмат Белгородской области профинансирует проезд, проживание и питание победителей (по ситуации).
Денежные призы победителям и призёрам были установлены :
1 место – 2000 рублей,
2 место – 1500 рублей,
3 место – 1000 рублей.
Все участники первенства получили сувениры на память, призеры и победители грамоты, медали и кубки.
«За подготовку победелителя» в каждом возрасте тренеры ребят отмечены дипломами Федерации.
Среди девочек до 13 и девушек до 17 лет из-за равенства всех показателй у нас был тай-брейк в «Армагеддон», из-за чего нам пришлось задержать награждение. Брагина Злата и Аревшатян Клавдия выясняли кто займет 2 и 3 место, также это делали Кравцова Елена и Троянова Диана.
Итоги тут https://chess-results.com/tnr810604.aspx?lan=11&art=79
Победители и призёры распределились следующим образом:
Среди девочек до 11 лет:
1️ место – Десятириченко Александра (г. Белгород, тренер Волошкин Владимир Иванович)
2️ место – Божко Мирослава (г. Белгород, тренер Беленький Леонид Сергеевич и Маслова Ирина Владимировна),
3️ место – Матрашилова Софья (г. Белгород, тренер Окунь Ольга Львовна).
Среди мальчиков до 11 лет:
1️ место – Мальцев Данил (г. Губкин, тренер Филатов Валерий Николаевич),
2️ место – Цветков Артём (г. Белгород, тренер Маслова Ирина Владимировна),
3️ место – Дрокин Виктор (г. Белгород, тренер Господаренко Антон Александрович).
Среди девочек до 13 лет:
1️ место – Ельникова Анжелина (г.Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),
2️ место – Аревшатян Клавдия (г. Белгород, тренер Окунь Ольга Львовна),
3️ место – Брагина Злата (г. Белгород, тренер Лейла Азизовна Эль Хаммудани).
Среди мальчиков до 13 лет:
1️ место – Козлов Илья (г.Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),
2️ место – Бугаев Илья (г. Белгород, тренеры тренер Егоров Евгений Владимирович и Маслова Ирина Владимировна),
3️ место – Селиванов Нестор (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович).
Среди девушек до 15 лет:
1️ место – Пьянкова Ольга (Корочанский район, тренер Егоров Евгений Владимирович),
2️ место – Кириченко Елизавета (г.Алексеевка, тренер Жукова Светлана Владимировна),
3️ место – Морозова Анна (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович).
Среди юношей до 15 лет:
1️ место – Дручинин Семён (г. Старый Оскол, тренер Галкина Анна Николаевна),
2️ место – Безбородых Захар (г.Алексеевка, тренер Першин Сергей Николаевич),
3️ место – Бакулин Егор (г. Белгород, тренер Окунь Леонид Наумович).
Среди девушек до 17 лет:
1️ место – Ельникова Милена (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),
2️ место – Кравцова Елена (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),
3️ место – Троянова Диана (г. Белгород, тренер Окунь Ольга Львовна).
Среди юношей до 17 лет:
1️ место – Сергиенко Иван (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович), на фото тренер, а Иван творческий человек и вынужден был уехать играть в миниатюре в Пушкинской библиотеке-музее на фестивале «На БИС. Осенний джем».
2️ место – Полуляхов Олег (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),
3️ место – Дубовчук Матвей (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович).
В перерывах между турами, участники имели возможность с пользой провести свободное время, кто-то играл в футбол, кто в теннис, катались на велосипедах, некоторые ходили в бассейн, гуляли по лесу и даже на рыбалку! Фото ниже в карусели.
Вишенкой на торте, стали «Веселые старты» которые прошли бодро и зажигательно! Ребята показывали результаты по бегу на 30 и 60 м, прыжкам в длину с места, делали упражнения на гибкость, а ещё мальчики и юноши подтягивались, а девочки и девушки качали пресс 💪🏻
В спортивных состязаниях приняло участие 56 шахматистов.
Участникам начислялись баллы за каждое испытание в соответствии с нормативами его возраста. По завершению испытаний все ребята получили сладкий приз, а итоги и награждение лучших были на закрытии Первенства!
Тренерский состав в лице Егорова Евгения Владимировича и Воронкова Виталия Анатольевича тоже не смогли остаться в стороне, так что в следующем году придётся отдельные старты для тренеров делать😉
Воронков Виталий получил диплом за лучшее время в беге на 60 метров.
Федерация отметила дипломом и сладким призом самую юную участницу «Веселых стартов» Никитенко Ульяну 2018 года рождения, которая поддержала своего брата Никитенко Артёма из г. Алексеевка.
Также, Федерация отметила Пьнкову Ольгу, которая решила показать мастер класс всем ребятям подтянулсь 13 раз!
Президент Федерации тоже решил показать на что способен, и подтянулся 20 раз, фото к сожалению нет но есть свидетели 🙂
К слову, среди мальчиков подтянулись по 13 раз всего двое, – это Колесников Матвей и Смирнов Никита. Галиулин Денис подтянулся 12 раз, Дручинин Семён, Быхун Владимр, Михайлов Егор, Шацкий Виктор – по 10 раз и Сыроватский Светослав – 9 раз.
Лучшие результаты по сгибаниям туловища (пресс) за 1 минуту:
53 – Десятириченко Александра
49- Морозова Анна
47 – Круглянская Софья
44- Удодык Ярослава
42- Гангур Анастасия
40 – Шацкая Анастасия и Конева Анастасия.
Лучшие результаты в беге на 30 и 60 метров.
Девочки 30 м.
5,06с – Круглянская Софья
5,46с – Морозова Анна
Девушки – 60 м
13,37с – Гангур Анастасия
Мальчики 30 м. выбежили из 5 секунд.
4,91с – Ильенко Филипп
4,95с – Сыроватский Светослав
Юноши 60 м.
10,71с – Полуляхов Олег
11,56с – Галиулин Денис
Огромное спасибо инструктору ОЗК «Лесная сказка» Евгению Сергеевичу за помощь в организации и проведении мероприятия!
Клип «Веселые старты» на нашем ТГ канале https://t.me/oblchessbelgorod/1791
Фото в карусели.
Итоги «Веселых стартов»
Среди девочек:
1 место – Десятириченко Александра (293 балла)
2 место – Удодык Ярослава (292 балла)
3 место -Круглянская Софья (261 балл)
Среди мальчиков:
1 место – Шацкий Виктор (254 балла)
2 место – Михайлов Егор (239 балла)
3 место – Смирно Никита (223 балла)
Ребята получили грамоту и медаль от ОЗК «Лесная сказка», а от Федерации мешок для сменной обуви с логотипом Федерации и бутылочку для воды.
В целом, подводя итог, можно с уверенностью сказать, что личное первенство 2023 года прошло отлично! По улыбкам детей это было видно.
Спасибо всем ребятам и родителям что приехали!
Спасибо руководству и коллективу ОЗК «Лесная сказка» за оказанную помощь в проведении нашего первенства.
Отдельное спасибо судейской коллегии за работу!
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Дальше больше! Всем шахматы! Играть должны все!
И еще немного фото из игрового зала.
До новых встреч! Делитесь фотографиями на своих страничках в соц сетях отмечайте Федерацию шахмат https://vk.com/oblchessbelgorod , и ОЗК «Лесная сказка» https://vk.com/lesnaya.skazka.gubkin.
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Всем спасибо!