Итоги личного Первенства Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15 и 17 лет

В этом году с 17 по 22 сентября личное первенство проходило в живописном месте Губкинского городского округа, в с. Ольховатка в ОЗК «Лесная сказка». На первенство приехало 113 шахматистов из разных уголков Белгородской области. В прошлом году в первенстве приняло участие 178 шахматистов.

Количество участников меньше чем в прошлом году, география та же, но качество лучше, а значит наше решение о переносе было верным.

В течении недели спортсмены вели упорную борьбу за призовые места, а победители данного первенства в своих возрастных группах своим трудом заслужили право отстаивать честь Белгородской области на предстоящем первенстве ЦФО. За счет субсидии Министерства спорта Белгородской области, Федерация шахмат Белгородской области профинансирует проезд, проживание и питание победителей (по ситуации).

Денежные призы победителям и призёрам были установлены :

1 место – 2000 рублей,

2 место – 1500 рублей,

3 место – 1000 рублей.

Все участники первенства получили сувениры на память, призеры и победители грамоты, медали и кубки.

«За подготовку победелителя» в каждом возрасте тренеры ребят отмечены дипломами Федерации.

Среди девочек до 13 и девушек до 17 лет из-за равенства всех показателй у нас был тай-брейк в «Армагеддон», из-за чего нам пришлось задержать награждение. Брагина Злата и Аревшатян Клавдия выясняли кто займет 2 и 3 место, также это делали Кравцова Елена и Троянова Диана.

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Итоги тут https://chess-results.com/tnr810604.aspx?lan=11&amp;art=79

Победители и призёры распределились следующим образом:

Среди девочек до 11 лет:

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1️ место – Десятириченко Александра (г. Белгород, тренер Волошкин Владимир Иванович)

2️ место – Божко Мирослава (г. Белгород, тренер Беленький Леонид Сергеевич и Маслова Ирина Владимировна),

3️ место – Матрашилова Софья (г. Белгород, тренер Окунь Ольга Львовна).

Среди мальчиков до 11 лет:

1️ место – Мальцев Данил (г. Губкин, тренер Филатов Валерий Николаевич),

2️ место – Цветков Артём (г. Белгород, тренер Маслова Ирина Владимировна),

3️ место – Дрокин Виктор (г. Белгород, тренер Господаренко Антон Александрович).

Среди девочек до 13 лет:

1️ место – Ельникова Анжелина (г.Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),

2️ место – Аревшатян Клавдия (г. Белгород, тренер Окунь Ольга Львовна),

3️ место – Брагина Злата (г. Белгород, тренер Лейла Азизовна Эль Хаммудани).

Среди мальчиков до 13 лет:

1️ место – Козлов Илья (г.Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),

2️ место – Бугаев Илья (г. Белгород, тренеры тренер Егоров Евгений Владимирович и Маслова Ирина Владимировна),

3️ место – Селиванов Нестор (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович).

Среди девушек до 15 лет:

1️ место – Пьянкова Ольга (Корочанский район, тренер Егоров Евгений Владимирович),

2️ место – Кириченко Елизавета (г.Алексеевка, тренер Жукова Светлана Владимировна),

3️ место – Морозова Анна (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович).

Среди юношей до 15 лет:

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1️ место – Дручинин Семён (г. Старый Оскол, тренер Галкина Анна Николаевна),

2️ место – Безбородых Захар (г.Алексеевка, тренер Першин Сергей Николаевич),

3️ место – Бакулин Егор (г. Белгород, тренер Окунь Леонид Наумович).

Среди девушек до 17 лет:

1️ место – Ельникова Милена (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),

2️ место – Кравцова Елена (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),

3️ место – Троянова Диана (г. Белгород, тренер Окунь Ольга Львовна).

Среди юношей до 17 лет:

1️ место – Сергиенко Иван (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович), на фото тренер, а Иван творческий человек и вынужден был уехать играть в миниатюре в Пушкинской библиотеке-музее на фестивале «На БИС. Осенний джем».

2️ место – Полуляхов Олег (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович),

3️ место – Дубовчук Матвей (г. Белгород, тренер Егоров Евгений Владимирович).

В перерывах между турами, участники имели возможность с пользой провести свободное время, кто-то играл в футбол, кто в теннис, катались на велосипедах, некоторые ходили в бассейн, гуляли по лесу и даже на рыбалку! Фото ниже в карусели.

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Вишенкой на торте, стали «Веселые старты» которые прошли бодро и зажигательно! Ребята показывали результаты по бегу на 30 и 60 м, прыжкам в длину с места, делали упражнения на гибкость, а ещё мальчики и юноши подтягивались, а девочки и девушки качали пресс 💪🏻

В спортивных состязаниях приняло участие 56 шахматистов.

Участникам начислялись баллы за каждое испытание в соответствии с нормативами его возраста. По завершению испытаний все ребята получили сладкий приз, а итоги и награждение лучших были на закрытии Первенства!

Тренерский состав в лице Егорова Евгения Владимировича и Воронкова Виталия Анатольевича тоже не смогли остаться в стороне, так что в следующем году придётся отдельные старты для тренеров делать😉

Воронков Виталий получил диплом за лучшее время в беге на 60 метров.

Федерация отметила дипломом и сладким призом самую юную участницу «Веселых стартов» Никитенко Ульяну 2018 года рождения, которая поддержала своего брата Никитенко Артёма из г. Алексеевка.

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Также, Федерация отметила Пьнкову Ольгу, которая решила показать мастер класс всем ребятям подтянулсь 13 раз!

Президент Федерации тоже решил показать на что способен, и подтянулся 20 раз, фото к сожалению нет но есть свидетели 🙂

К слову, среди мальчиков подтянулись по 13 раз всего двое, – это Колесников Матвей и Смирнов Никита. Галиулин Денис подтянулся 12 раз, Дручинин Семён, Быхун Владимр, Михайлов Егор, Шацкий Виктор – по 10 раз и Сыроватский Светослав – 9 раз.

Лучшие результаты по сгибаниям туловища (пресс) за 1 минуту:

53 – Десятириченко Александра

49- Морозова Анна

47 – Круглянская Софья

44- Удодык Ярослава

42- Гангур Анастасия

40 – Шацкая Анастасия и Конева Анастасия.

Лучшие результаты в беге на 30 и 60 метров.

Девочки 30 м.

5,06с – Круглянская Софья

5,46с – Морозова Анна

Девушки – 60 м

13,37с – Гангур Анастасия

Мальчики 30 м. выбежили из 5 секунд.

4,91с – Ильенко Филипп

4,95с – Сыроватский Светослав

Юноши 60 м.

10,71с – Полуляхов Олег

11,56с – Галиулин Денис

Огромное спасибо инструктору ОЗК «Лесная сказка» Евгению Сергеевичу за помощь в организации и проведении мероприятия!

Клип «Веселые старты» на нашем ТГ канале https://t.me/oblchessbelgorod/1791

Фото в карусели.

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Итоги «Веселых стартов»

Среди девочек:

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1 место – Десятириченко Александра (293 балла)

2 место – Удодык Ярослава (292 балла)

3 место -Круглянская Софья (261 балл)

Среди мальчиков:

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1 место – Шацкий Виктор (254 балла)

2 место – Михайлов Егор (239 балла)

3 место – Смирно Никита (223 балла)

Ребята получили грамоту и медаль от ОЗК «Лесная сказка», а от Федерации мешок для сменной обуви с логотипом Федерации и бутылочку для воды.

В целом, подводя итог, можно с уверенностью сказать, что личное первенство 2023 года прошло отлично! По улыбкам детей это было видно.

Спасибо всем ребятам и родителям что приехали!

Спасибо руководству и коллективу ОЗК «Лесная сказка» за оказанную помощь в проведении нашего первенства.

Отдельное спасибо судейской коллегии за работу!

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Дальше больше! Всем шахматы! Играть должны все!

И еще немного фото из игрового зала.

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До новых встреч! Делитесь фотографиями на своих страничках в соц сетях отмечайте Федерацию шахмат https://vk.com/oblchessbelgorod , и ОЗК «Лесная сказка» https://vk.com/lesnaya.skazka.gubkin.

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Всем спасибо!

Итоговые таблицы
Отчет главного судьи