Итоги турнира по блицу, который состоялся в прошедшую субботу в МТРК Сити Молл «Белгородский»

В первую очередь благодарим всех шахматистов, принявших участие в турнире. Особые слова благодарности руководству МТРК Сити Молл «Белгородский» за неоценимую помощь в организации этого турнира. Благодаря совместной организации и слаженной работе в турнире смогли принять участие 112 человек, хотя лимит был 100.

Но теперь мы знаем, что и 150 вполне возможно!

Всё прошло идеально – все особенно отметили качество и количество призов! Ведь за первое место участники получили телевизор, за второе место был приз портативная колонка и за третье место наушники беспроводные. Все участники турнира получили утешительные призы в виде сертификатов в магазины бытовой техники и детские развлекательные центры, а также билетов в кино.

Напомним, что генеральный спонсор – магазин цифровой и бытовой техники DNS.

Спонсоры: «М.Видео», Развлекательный центр «Мадагаскар», Фитнес-клуб RE: ФОРМА, «Парк Мечты» – Детский развлекательный центр, Сеть гипермаркетов Hoff, Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк», Мультиспортивный клуб «Экстрим Кидс», Клуб активного отдыха Hamster.

Победители и призёры:

Турнир «А» (рейтинг ФШР – 1400 и выше) собрал 25 сильнейших шахматистов.

🥇 Головко Сергей Николаевич, чемпион Центрального округа войск национальной гвардии, победитель всероссийских соревнований среди войск Росгвардии, мастер FIDE.

🥈 Егоров Евгений Владимирович, международный мастер, чемпион Азии, тренер спортивной школы №4 г. Белгорода.

🥉 Иванов Александр Александрович, международный гроссмейстер, директор ЦРИВС «БелГУ».

Итоговое положение турнир “А”

Турнир «В» (рейтинг ФШР 1100 – 1399) собрал 40 шахматистов.

🥇 Козлов Илья

🥈 Ковалев Александр

🥉 Черных Сергей

Итоговое положение турнир «В»

Турнир «С» (рейтинг ФШР 1000 – 1099) собрал 47 шахматистов.

🥇 Цуркин Александр

🥈 Кущенко Иван

🥉 Пелагейченко Максим

Итоговое положение турнир «С»

👉 Самый юный участник нашего турнира – Седунова Ангелина Александровна, 2017 года рождения.

👉 Самый возрастной участник – Хаванских Вячеслав Михайлович, 1951 года рождения из г. Шебекино.

Конечно же, без судейской коллегии данные соревнования не могли состоятся.

Скажем спасибо нашим судьям!

Маслова Ирина Владимировна, главный судья;

Господаренко Антон Александрович, главный секретарь;

Егорова Татьяна Геннадьевна, судья;

Киселев Александр Васильевич, судья;

Науменко Павел Иванович, судья;

Волошкин Владимир Иванович, судья;

Белов Евгений Олегович, юный судья;

Кравцова Елена Александровна, юный судья;

Окунь Ольга Львовна, рейтинг-администратор.

Идейный вдохновитель турнира – Шклярова Елена Сергеевна.

Фотографии турнира размещены в группе ВК Сити Молл Белгородский

Часть фотографий доступны по ссылке