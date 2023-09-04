Итоги турнира по блицу, который состоялся в прошедшую субботу в МТРК Сити Молл «Белгородский»

В первую очередь благодарим всех шахматистов, принявших участие в турнире. Особые слова благодарности руководству МТРК Сити Молл «Белгородский» за неоценимую помощь в организации этого турнира. Благодаря совместной организации и слаженной работе в турнире смогли принять участие 112 человек, хотя лимит был 100.
Но теперь мы знаем, что и 150 вполне возможно!
Всё прошло идеально – все особенно отметили качество и количество призов! Ведь за первое место участники получили телевизор, за второе место был приз портативная колонка и за третье место наушники беспроводные. Все участники турнира получили утешительные призы в виде сертификатов в магазины бытовой техники и детские развлекательные центры, а также билетов в кино.
Напомним, что генеральный спонсор – магазин цифровой и бытовой техники DNS.
Спонсоры: «М.Видео», Развлекательный центр «Мадагаскар», Фитнес-клуб RE: ФОРМА, «Парк Мечты» – Детский развлекательный центр, Сеть гипермаркетов Hoff, Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк», Мультиспортивный клуб «Экстрим Кидс», Клуб активного отдыха Hamster.
Победители и призёры:
Турнир «А» (рейтинг ФШР – 1400 и выше) собрал 25 сильнейших шахматистов.
🥇 Головко Сергей Николаевич, чемпион Центрального округа войск национальной гвардии, победитель всероссийских соревнований среди войск Росгвардии, мастер FIDE.
🥈 Егоров Евгений Владимирович, международный мастер, чемпион Азии, тренер спортивной школы №4 г. Белгорода.
🥉 Иванов Александр Александрович, международный гроссмейстер, директор ЦРИВС «БелГУ».
Итоговое положение турнир “А”
Турнир «В» (рейтинг ФШР 1100 – 1399) собрал 40 шахматистов.
🥇 Козлов Илья
🥈 Ковалев Александр
🥉 Черных Сергей
Итоговое положение турнир «В»
Турнир «С» (рейтинг ФШР 1000 – 1099) собрал 47 шахматистов.
🥇 Цуркин Александр
🥈 Кущенко Иван
🥉 Пелагейченко Максим
Итоговое положение турнир «С»
👉 Самый юный участник нашего турнира – Седунова Ангелина Александровна, 2017 года рождения.
👉 Самый возрастной участник – Хаванских Вячеслав Михайлович, 1951 года рождения из г. Шебекино.
Конечно же, без судейской коллегии данные соревнования не могли состоятся.
Скажем спасибо нашим судьям!
Маслова Ирина Владимировна, главный судья;
Господаренко Антон Александрович, главный секретарь;
Егорова Татьяна Геннадьевна, судья;
Киселев Александр Васильевич, судья;
Науменко Павел Иванович, судья;
Волошкин Владимир Иванович, судья;
Белов Евгений Олегович, юный судья;
Кравцова Елена Александровна, юный судья;
Окунь Ольга Львовна, рейтинг-администратор.
Идейный вдохновитель турнира – Шклярова Елена Сергеевна.
Фотографии турнира размещены в группе ВК Сити Молл Белгородский
Часть фотографий доступны по ссылке