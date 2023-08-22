Турнир по блицу, посвященный Дню знаний

«02» сентября 2023г в МТРК Сити Молл «Белгородский» по адресу: Белгородская область, Белгородский район, мкр-н Пригородный, ул. Щорса, 64, локация на 2 этаже, перед магазинами «М-Видео», «Спортмастер», «Детский мир».
Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 19:00 «31» августа 2023г. путем заполнения Яндекс-формы.
Очная регистрация участников турнира «02» сентября 2023г с 11:00 до 11:45.
Участники, не прошедшие очную регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
Техническое совещание «02» сентября 2023г с 11:45 до 12:00.
Открытие соревнований «02» сентября 2023г в 12:00.
Начало первого тура «02» сентября 2023г в 12:05.
Система проведения: швейцарская система в 11 туров с контролем времени – 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход, начиная с первого.
Количество участников ограничено – 100 человек.
Подробнее в положении.