Турнир по блицу, посвященный Дню знаний

«02» сентября 2023г в МТРК Сити Молл «Белгородский» по адресу: Белгородская область, Белгородский район, мкр-н Пригородный, ул. Щорса, 64, локация на 2 этаже, перед магазинами «М-Видео», «Спортмастер», «Детский мир».

Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 19:00 «31» августа 2023г. путем заполнения Яндекс-формы.

Очная регистрация участников турнира «02» сентября 2023г с 11:00 до 11:45.

Участники, не прошедшие очную регистрацию, к соревнованиям не допускаются.

Техническое совещание «02» сентября 2023г с 11:45 до 12:00.

Открытие соревнований «02» сентября 2023г в 12:00.

Начало первого тура «02» сентября 2023г в 12:05.

Система проведения: швейцарская система в 11 туров с контролем времени – 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход, начиная с первого.

Количество участников ограничено – 100 человек.

Подробнее в положении.