День района и города в Алексеевке

Шахматная локация в День района и города стала гвоздём программы!

♟️Ростовые шахматные куклы, розыгрыш, билеты на карусель, игра с КМС, призы и подарки и сам блиц-турнир, всё в себя вместила одна площадка.

Это было трудно, но было круто! 🤩 Кто присутствовал, думаю смогли оценить.

🥇По результатам блиц турнира победителем стал алексеевский шахматист – Макаренко Александр.

🥈 Гуйс Леонид

🥉 Тинина Кристина

Очень много шахматистов попали в награждение в дополнительных категориях.

С итоговым положением можно ознакомится по ссылке

https://chess-results.com/tnr806253.aspx?lan=11&art=4&turdet=YES