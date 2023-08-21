День района и города в Алексеевке

Шахматная локация в День района и города стала гвоздём программы!
♟️Ростовые шахматные куклы, розыгрыш, билеты на карусель, игра с КМС, призы и подарки и сам блиц-турнир, всё в себя вместила одна площадка.
Это было трудно, но было круто! 🤩 Кто присутствовал, думаю смогли оценить.
🥇По результатам блиц турнира победителем стал алексеевский шахматист – Макаренко Александр.
🥈 Гуйс Леонид
🥉 Тинина Кристина
Очень много шахматистов попали в награждение в дополнительных категориях.
С итоговым положением можно ознакомится по ссылке
https://chess-results.com/tnr806253.aspx?lan=11&art=4&turdet=YES