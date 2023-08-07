Итоги первого турнира по рапиду “Магия шахмат-15”

Закончился первый турнир по быстрым шахматам “Магия шахмат-15”.

Он прошел в жесткой борьбе, интрига сохранялась до последнего тура.



Итоги соревнований:

🥇место, с результатом 8 из 10 занял мастер ФИДЕ, Ужва Андрей.

🥈🥉места поделили кандидаты в мастера Волошкин Даниил и Нечаев Юрий, оба набрали по 7,5 очков, но дополнительные показатели у Даниила оказались выше, он на втором месте.

Среди шахматистов 2008 г. р. и моложе победу одержал Сергиенко Иван, также опередив Ельникову Милену только по лучшим коэффициентам. Оба набрали по 6,5 очков. Третье-четвертое место поделили Дручинин Семен из Ст. Оскола и белгородец Козлов Илья, ребята набрали по 6 очков. Но у Семена также оказались выше показатели, поэтому он на третьем месте.



Огромная благодарность спонсору соревнований!

Надеемся в следующем турнире участников будет еще больше!